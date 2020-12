Jennifer Garner új szintre emelte a karácsonyi életérzést a napokban. Ben Affleck volt felesége remekül ötvözte az ünnepi hangulatot a 2020-as általános életkedvvel, így ennek fúziójaként lépett elő nemrég Brentwoodban.

A színésznő öltözékén nincs mit, és nem is kell szépíteni: csúnya karácsonyi pulcsi, amilyen a legtöbb háztartásban megtalálható, és bizony elő is kerül az ünnepi szezonban. Úgy tűnhet viszont, hogy egy sört is magához vett a sétájához.

Az alkoholnak látszó ital azonban valójában csak egy üdítő, még ha kísértetiesen hasonlít is sokak kedvencére. Minderről persze a helyi paparazzók is szerettek volna mindenképpen megbizonyosodni, ezért tisztes távolságot mellőzve razziáztak a színésznő körül.