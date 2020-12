A székesegyház kórusának tagjai védőöltözékben énekeltek egy csellista és egy kölcsönzött orgona kíséretében az elsötétített középkori épületben, amelyben most készülnek a kockázatos tisztítási műveletek után a nagyszabású rekonstrukcióra. A tervek szerint húszan énekeltek volna, de biztonsági okokból a számukat nyolcra csökkentették.

Az énekesek a társas távolságtartás szabályait betartva álltak fel, hogy levehessék az énekléshez a koronavírus-világjárvány miatt kötelező maszkot.

A koncerten elhangzott angolul és francául a Csendes éj, Az angyalok himnusza, sőt még a Jingle Bells is. A dalokat decemberben vették fel, és a felvételt csütörtök éjfélkor mutatták be. A felvételen közönség nem vehetett részt, és várhatóan legalább 2024-ig nem is léphet az épületbe.



A több mint 850 éves székesegyházban 2019. április 15-én csaptak fel a lángok, elpusztítva a tetőzetet és a huszártornyot. A munkásoknak csak idén decemberben sikerült annyira stabilizálni az épületet, hogy megkezdhessék az újjáépítést.