Temuera Morrison új-zélandi művész ma ünnepli hatvanadik születésnapját. Morrisont leginkább egyetlen általa alakított karakterrel, Boba Fettel azonosítják. A hideg, kimért fejvadász a Star Wars első trilogiája után is már hihetetlenül népszerűvé vált. Ezt csak fokozta az előzménytrilógia, ahol megismerhettük az eredettörténetét, majd mindenkit meglepett, amikor visszatért a The Mandalorian második évadában, melynek befejezése körül kiderült az is, hogy végül mégis megkapja önálló sorozatát Boba Fett, amiről az Index is beszámolt.

Ha ez a sorozat is legalább olyan jó lesz, mint a The Mandalorian akkor biztosra vehető, hogy Temuera Morrsion már nem csak a Star Wars rajongók között lesz ismert.