Shia LaBeouf exe nemrég megosztotta rajongóival, hogy perben áll a színésszel, aki kapcsolatok idején szexuálisan, fizikálisan és lelkileg is bántalmazta. FKA Twigs története nagy port kavart, rengetegen álltak ki mellette, többek között Sia is. Az énekesnő meg is erősítette, hogy LaBeouf valóban erőszakos, és őt is bántotta.

Eközben az is kiderült, hogy a színész valójában nem időpont egyeztetési problémák miatt távozott Olivia Wilde várva várt filmjéből, a Dont Worry Darlingból. A Variety forrása szerint LaBeouf szörnyen viselkedett a forgatáson, sem a színészkollégái, sem a stábtagok nem jöttek ki vele, ezért a film rendezője Olivia Wilde kirúgta.

Ez pedig nem is lehet meglepő, az informátor szerint ugyanis Wilde nem tűri, ha valaki seggfejként viselkedik. A rendező-színésznő egyébként maga is biztosította FKA Twigset támogatásáról – szemlézte Perez Hilton portálja.

LaBeouf ezt a sztorit egyelőre nem kommentálta, a bántalmazási botrányra azonban korábban reagált.