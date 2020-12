Lassan véget ér a karácsonyi láz, de mézeskalácsot és a bejglit még sokáig majszolhatunk otthon. Akik pedig éreznek még magukban elegendő türelmet és kreativitást, süthetnek még egy adagot a mézes édességből, méghozzá nem is akármilyen formában.

Az IKEA ugyanis piacra dobott néhány füzetet, amely pontos instrukciókat tartalmaz arról, hogyan rakjunk össze miniatűr bútorokat.

Így, ha már gyakorlott mézeskalács-ház építők vagyunk, most arra is lesz lehetőség, hogy otthonosan be is rendezzük az édes kis lakást.