Fiatal kora ellenére már jó néhány sikeren túl van az amerikai színész Timothée Chalamet, akiről kevesen tudják, hogy már egy Oscar-jelölést is begyűjtött két évvel ezelőtt, amikor eljátszotta Elio szerepét a Szólíts a neveden című filmben. A homoszexuális párról szóló történet megnyitotta az utat számára további főszerepekhez. Woody Allen az elsők között „csapott le” a fiúra, és eljátszatta vele az Egy esős nap New Yorkban férfi főszerepét. A mozifilmek előtt olyan, Magyarországon is bemutatott sorozatokban tűnt fel, mint a Homeland: A belső ellenség vagy a Luxusdokik.

Ettől függetlenül az igazi világhírnév a Dűne jövő évi bemutatása és valószínű sikere után érheti utol a színészt. Frank Herbert könyvének legújabb adaptációjában az ifjú Paul Atreides herceget játssza, aki fiúból férfivá válik a mű végére. Timothée Chalamet amolyan utókarácsonyi ajándékként december 27-én ünnepli születésnapját, a fiatal sztár ma lett huszonöt éves.