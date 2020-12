Fővárosunk neve is helyet kapott Playboi Carti új lemezén, méghozzá a Go2DaMoon című dalban – írja az Off Media. A szám szövegének zömét az elnöki babérokra törő Kanye West írta, és többek között Budapestet is megénekelte, bár eltérőek az értelmezések arról, hogy miért.

Ye Jesus gang, you correct You always askin' for Buddha, you a Budapest

– hangoznak a sorok, amelynek elején Kanye West valószínűleg Jézus iránti szeretetét igyekszik kifejezni, miközben a rajongótábora által támasztott elvárást sérelmezi, ami szerint olyan nyugodtnak kéne lennie, mint Buddhának. Miközben meg mindenki olyan, mint Budapest. Pontosabban, mint EGY Budapest. Hogy ez mit jelent, azt feltehetőleg csak Kanye West tudja (igaz, Budapest nevű város van az amerikai Missouri és Georgia államban is), vagy talán ő sem, csak így jött ki a rím.