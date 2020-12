Gyűlöletcunamit és családjával egyetemben életveszélyes fenyegetéseket kapott Laura Bailey a The Last of Us Part II-ben eljátszott Abby karakteréért - majd az év végén megkapta „élete legnagyobb szerepért” a "legjobb alakítás" díját a The Game Awards-on. Megérte?

A veterán színésznőnek számító Laura Bailey most a Game Informernek adott interjút, amelyben többek között arról beszélt, hogy amikor meghallotta, hogy a The Last of Us Part II átvezetői kiszivárogtak még két hónappal a megjelenés előtt, akkor már tudta előre, hogy

érkezik a gyűlöletcunami.

Az embereknél az okozott "korlátokat", hogy mivel még két hónap volt a játék megjelenéséig és csak a kiszivárgott videókat látták, esélyük sem volt, hogy megértsék az általam alakított Abby motivációit.

Azt azért nem gondolta volna, hogy ez olyan szinten történik majd, hogy még őt és a családját is életveszélyesen megfenyegetik a játékban eljátszott karaktere miatt.

Júliusban Laura Bailey még olyan olyan üzeneteket kapott, hogy „megkereslek és lemészárollak azért, amit csináltál”, „meg foglak ölni, amit vele tettél a The Last of Us Part II-ben”, „remélem, a szüleid rákban halnak meg, amiért XX-et megölted”, „megkereslek és téged és a gyerekedet is megöllek, csak ezért”. Nem lehetett könnyű - erről Bailey is beszélt, amikor ezeket a posztokat megosztotta Twitteren.

Aztán az idén, év végén a The Last of Us Part II is hét díjat kapott a The Game Awards-on - köztük az Év Játéka díjat is, Laura Bailey pedig a „legjobb színészi teljesítmény” díját.

Maga Laura Bailey is úgy érzi, hogy ez élete szerepe, pedig már 1986 óta dolgozik szinkronszínésznőként (első szinkronszerepét a Dragon Ball animációs sorozatban kapta) és a fenyegetések okozta traumák ellenére is úgy gondolja, egyáltalán nem bánta meg, hogy elvállalta.