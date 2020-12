Magyarország felejthetetlen színésze, Márkus László 35 éve halott. A színész 1985-ben a szilveszteri tévéműsor felvétele után, öltözőjében hunyt el.

Márkus a halála előtti napon is megmutatta, betegség ide vagy oda, a színpadon ki kell szolgálnia a közönséget. Ráadásul a lenti felvételen nem is volt közönség, hiszen a szilveszteri műsor főrpróbája készült, persze Márkus itt is mindent beleadott.

A szilveszteri műsorok rendezői kifejezetten szerették foglalkoztatni a színészt, aki komoly szerepekben és a bohózatok világában egyaránt otthonosan mozgott.

Végezetül álljon itt az legklasszikusabb bohózata. Ön tudja mi kerül ezen a fotelen 7200 forintba? Nyugodjon meg, Márkus László sem tudta.

Fotó: Fortepan / Szalay Zoltán