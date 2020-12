Megvan az első beoltott szerkesztőségi tag az Indexben. Amerikai tudósítónk, Vajó Zoltán arról számolt be, hogy Arizonában egy drive through oltóközpontott választott a vakcina beadatására.

Az oltáshoz az autóból sem kellett kiszállnia, tudósítónk a letekert ablakon át kapta meg a vakcinát.

Az Egyesült Államokban eddig kétmilliónál is több embert oltottak be a Pfizer vakcinájával, mely már Magyarországon is elérhető. Az oltás után Vajó Zoltán azt mondta, semmilyen mellékhatás nem jelentkezett nála.