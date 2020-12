Minden korszaknak megvan a maga uniformisa, a 2010-es évek közepén az UGG csizma volt alapvető felszerelés minden amerikai tinilány gardróbjában, ha igazán bele akart olvadni a tömegbe. A kissé túlárazott márka azóta mérsékeltebben népszerű, vagy legalábbis kevesebb mém készül abból, ahogy lányok állítják, ők mind egyéniségek, mégis kivétel nélkül a szóban forgó csizmát viselik egy-egy baráti körben.

Fotó: UGG via Bestimage / Northfoto

Most úgy döntöttek, ideje a célközönségük kedvenceire is gondolniuk. Két színben piacra is dobták hát a kistestű kutyákra szabott, bélelt lábbelit. Két pár közel 24 ezer forintét melegítheti a bundás pajtások tappancsait.