Robert Burnst skót költő 1788-ban írta meg egy skót népdal dallamára versét, aminek sorai megzenésítve az angolszász világban az újév himnuszának számítanak.

Az Auld Lang Syne fordítása „Réges-rég”, a refrén első sora, a For auld lang syne jelentése: A régmúlt napokért. A dallam több filmben is visszaköszön, így például a Waterloo Bridge romantikus jelenetében. A Candelight Clubban, ahol a két főhős vacsorázik, Gyertyafény keringőként konferálják be a záró zeneszámot.

A zene eleve szentimentális, de még egy lapáttal rátesz, hogy a dal előadása közben a zenekar tagjai egyenként oltják el a gyertyájukat, és hagyják el a helyszínt, ami felfogható egy érzelmes búcsúnak is.