20 éve ezen a napon halt meg Zámbó Jimmy, aki ha nem Magyarországra születik sokkal nagyobb sztár lehetett volna. Dalai máig orvosságot jelentenek a szívnek, gyógyírt a léleknek, elsősorban bánat esetén, mert számai jellemzően nem vidámak.

Fotó: Facebook

Az, hogy vitathatatlanul zseniális előadóművész és csodálatos hang volt, mi sem bizonyítja jobban, mint, hogy Miklósa Erika operaénekesnő is mellette szavazott, amikor vállalta, hogy elénekli vele a Time to Say Goodbye című dalt. Duettet énekelni márpedig felelősség, egy sztár reputációját nagy mértékben képes befolyásolni. A dal talán sosem szólt olyan szívbemarkolóan, mint a Zámbó Jimmy Emlékkoncerten, ami az elhunyt Király zsenijét idézi.

És, ha már duettek, ide kívánkozik egy másik fantasztikus szerzemény, melyet a 2019-ben elhunyt Gallai Péterrel, a Piramis zenekart tagjával közösen jegyez. Kár, hogy csak 43 év adatott meg Jimmynek, mennyi dal benne lehetett volna még...