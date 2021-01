A hazai állatkertek közül Budapesten látható a legtöbbféle állat és nemzetközi szinten is kimagaslóan sok az állat a fővárosi állatkertben. A 2020-as és a 2021-es év fordulóján tartott állatkerti népszámlálás szerint

881 állatfaj 10 528 egyede él náluk.

A városligeti intézményben az emlősöket 133 faj 1368 egyede, a madarakat 151 faj 1262 egyede, a hüllőket 130 faj 950 egyede, a kétéltűeket 30 faj 131 egyede, a halakat 218 faj 6070 egyede képviseli.

A gerinctelenek közül 213 különböző fajjal foglalkoznak, ezen belül 98 faj esetében van egyedi nyilvántartás, 666 egyedre.

További 115 gerinctelen faj – elsősorban nagy egyedszámban tartott rovarok – esetében viszont nincs értelme az egyedi nyilvántartásnak, ezért ezek az állatok tenyészetenként szerepelnek a leltárban.

A teljes állatgyűjteményhez még hozzá kell számolni a Fővárosi Állat- és Növénykert kezelésében lévő Margitszigeti Kisállatkertet is, ahol 25 faj 127 egyedét mutatják be, de ebből 19 faj a városligeti bemutatóhelyen is megtalálható.

Amíg sok más állatkertben az emlősökön és a madarakon kívül az állatvilág más csoportjaival csak elvétve, nagyon kis fajszámmal találkozhatnak a látogatók, Budapesten évtizedek óta nagy súlyt fektetnek arra, hogy minél szélesebb keresztmetszetet mutassanak be az élővilág sokféleségéből.

Ez a sokféleség, az úgynevezett biodiverzitás ugyanis az élővilág egyik legjellemzőbb sajátossága, és mivel az emberi lét szempontjából is kulcsfontosságú, a veszélyeztetett fajok védelme is végső soron az élővilág sokféleségének védelmére irányul. A biodiverzitás bemutatása és érzékeltetése így az ismeretterjesztés, a környezettudatos szemlélet erősítése szempontjából kiemelkedő fontosságú.