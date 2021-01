Sikeres évet tudhat maga mögött Dua Lipa. A britek egyik, ha nem a legmenőbb – albán származású – énekesnője a koronavírus járvány ellenére is bejárta a világot – a zenéje legalábbis mindenképpen. A nyár legütősebb slágerei mindenesetre az ő nevéhez köthetők még annak ellenére is, hogy idén gyakorlatilag nem voltak koncertek. Dua vasárnap az Instagram oldalán számolt be arról, hogy a tavasszal megjelent Future Nostalgia című albuma elérte – sőt mára túlszárnyalta – a hárommilliárd internetes meghallgatást.