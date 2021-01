Antonio Brown, a Tampa Bay Buccaneers játékosa az elmúlt időszakban megjárta a hadak útját, bár ezt szinte csak magának köszönheti. A 2010-es évek legjobb elkapója alól 2019-ben kicsúszott a talaj és nagyon úgy nézett ki, hogy botrányokkal övezve ér véget a pályafutása.

Ám Tom Brady unszolására a Tampa dobott neki egy mentőövet, amibe ő belekapaszkodott, és az eltiltásának lejárta után be is mutatkozhatott új csapatában. Brady apaként ügyelt a balhés sztárra, elszállásolta őt, sőt, még azért is tett, hogy jelentős összeghez jusson.

Fotó: Mike Ehrmann / Getty Images Hungary New Englandben csak egy, Tampa Bayben már 8 meccs jutott a párosnak

Brown szerződésében különböző bónuszok is szerepelnek, az egyik úgy szól, hogy ha van 45 elkapott passza az alapszakaszban, akkor 250 000 dollár üti a markát. Brownnak 34 volt a szezonzáró, Atlanta Falcons elleni találkozó előtt, az utolsó két perc előtt pedig még három hiányzott neki a bűvös számhoz.

Brady pedig nem volt rest, három kis shovel, azaz szinte elronthatatlan passzal ajándékozta meg az elkapót, aki ezekkel együtt aktiválta a bónuszát.

A meccset végül 11 elkapással, 138 yarddal és két touchdownnal zárta, ami évek óta a legjobb teljesítménye volt.