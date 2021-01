Az új év első napjaiban formabontó produkciót adott elő a fővárosban Kovács Zsolt Vencel magyar balett-táncos. A Litván Nemzeti Operaház művésze az Európai Unió himnuszára (ami Beethoven szerzeménye) egy bőröndökkel megrakott autóval táncolt Budapest belvárosában. Az egyedi koreográfiával a táncos célja az volt, hogy az utazás iránti vágyát megjelenítse, mert a koronavírus miatt erre jelenleg nem igen van lehetősége senkinek.

Fotó: F.G Kovács Zsolt Vencel magyar balett-táncos budapesti produkciója közben.

Kovács Zsolt Vencel stílusosan Beethoven egyik budapesti szobrának közelében kezdett táncolni, majd üres szállodák előtt folytatta produkcióját bőröndjeivel. Végezetül egy kórház előtt is bemutatta előadását. A táncos elmondása szerint leginkább azt szerette volna üzenni az embereknek, hogy a művészek is várják az új vakcina megjelenését, amelynek következtében ismét lehetővé válik az utazás és a színházak, operaházak ismét megnyithatnak. Az előadónak nem ez az első utcai önkifejezése, korábban a New York Times oldalain is szerepelt egyedi produkciójával, amelyet szintén a koronavírus ihletett.