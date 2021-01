Jarod Lee Nandin 2013-ban öltözött be annak az azóta mémmé vált, híres karakternek, aki a South Park Világok harca (Make Love Not Warcraft) epizódban a World of Warcraft kockajátékos „főellensége” volt és azóta Jarod is rendkívül népszerűvé vált.

Jarod Lee Nandin ezen a héten hunyt el COVID-19-ben. A World of Warcraft közösségében „a South Park-i srác” néven ismert játékos a 2013-as BlizzCon-on szerzett hírnevet azzal, hogy a pódiumon beöltözött a South Park „nagybácsinak”: a World of Warcraft flegma kockajátékosának, aki South Parkos srácok ellenfele volt. Ez a rész egyben Matt Stone és Trey Parker rajzfilmsorozatának egyik legismertebb és legtöbbet felemlegetettebb, legkedveltebb fejezete, amely 2007-ben Emmy díjat is kapott.

A szomorú hír a WoWHead portálról származik, amely ennek a rendkívül aktív közösségi életet élő játékosnak haláláról beszámolt. Nandin fontos része volt a World of Warcraft cosplay közösségének, társai nagyon pozitív emberként jellemezték. Lent látható az a videó is, ahol megjelent először a színpadon a South Park karaktereként.

Hogy mennyire pozitívan és humorral állt még akkor is a betegséghez, amikor már súlyodbodott a helyzet, az utolsó vicces Twitter kommentárja jelzi, amely egyszerre utalt a South Parkra és a WoW-játékosok kocka életmódjára: