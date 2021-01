Természetesen Robert Duvallról van szó, aki 1931. január 5-én született San Diegóban, Kaliforniában. A színész az első mozifilmes szerepét az 1962-es Ne bántsátok a feketerigót! című klasszikusban kapta, ám az igazi áttörést 10 évvel később A keresztapa hozta el neki, amelyben Tom Hagent, Vito Corleone fogadott fiát, a család ügyvédjét alakította. Egyúttal ő volt Vito Corleone (Marlon Brando) consiglieréje, vagyis tanácsadója, legfőbb bizalmasa.

A játékáért életében először jelölték Oscar-díjra, méghozzá a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában. Legjobb mellékszereplőként még háromszor jelölték a díjra – Apokalipszis most, Zavaros vizeken, A bíró –, míg legjobb férfi főszereplőként összesen háromszor – A nagy Santini, Az Úr kegyelméből, Az apostol. A hét jelöléséből egyet váltott Oscar-díjra, Az Úr kegyelméből című filmben nyújtott alakításáért, valamint a nevéhez fűződik az egyik legjobb filmes idézet. Az Apokalipszis Most című filmben hallható „I love the smell of napalm in the morning” (Imádom a reggeli napalm illatát) az Amerikai Filmintézet (AFI) által 2005-ben összeállított 100-as listán a 12. helyet érte el.

Ezek mellett számos klasszikus, nagy sikerű filmben játszott, ilyen például Az üldözők, a MASH, A keresztapa II., A sas leszállt, Hálózat, Mint a villám, Tolvajtempó, Az éjszaka urai, vagy a Jack Reacher, sőt Robert Duvall még 90 évesen is aktívan színészkedik.