Jeffree Star neve ugyan idehaza keveseknek mond bármit is, azonban Amerikában nagyon is ismert. Az amerikai sminkvilág egyik központi alakja, aki rendszeresen szolgál botrányokkal, illetve szeret bevonódni mások drámájába is a Youtube csatornáját és közösségi oldalait használva.

A napokban felröppent a hír, hogy Kanye West és Kim Kardashian bedobták a törölközőt, és válni készülnek. Ezzel egy időben persze megkezdődtek a találgatások is, és szárnyra kelt egy pletyka, miszerint a rapper és Jeffree Star kavarnak egymással.

A 35 éves sminkművész gondolta, szokásához hűen felborzolja a kedélyeket, és Twitteren a következőt posztolta:

Készen állok a vasárnapi szertartásra

Aki esetleg lemaradt volna: Westnek 2019-ben szokásává vált vasárnaponként különleges templomi szertartást tartani, ahol saját és mások evangélikus feldolgozásait énekelték kórussal, némi imádkozással egybekötve. A rapper egyébként meg is próbálta levédetni a Sunday Service-t, mint márkanevet. A tweet szerint Jeffree Star készen áll, de nála sokszor nem lehet tudni, hogy mindez csak vicc, vagy megerősítés.