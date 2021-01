Olvasónk küldte be ezt a képet, amelyen két születésnapos látható együtt: a ma százéves ötszörös olimpiai bajnok tornász, Keleti Ágnes mellett egy vízilabdás sporttárs, az utánpótlás-válogatott feltörekvő csillaga, Kemény Amira ül, aki most töltötte be 14. életévét.

Fotó: wumm

Ezúton is szeretettel köszöntjük mindkettejüket az Index szerkesztősége nevében.