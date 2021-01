A Capitoliumba betörő tömegben nem véletlenül figyelt fel az összes a helyszínen tartózkodó fotós egy lándzsás férfira. A tülkös szőrmesapkát, az amerikai zászlóval megspékelt lándzsát hordozó férfi egyike volt azoknak, akik először jutottak be a törvényhozás épületébe. Most több más amerikai médium mellett a BuzzFeed is azt írja, hogy nem másról, mint Jake Angeliről van szó, akit QAnon-sámánként is ismernek.

Ha az eszmeiséggel nincs kedve közelebbi kapcsolatba kerülni, a külsőségeket ön is könnyen elsajátíthatja, csak szerezze be a starter kitet (a kezdő alapcsomagot).