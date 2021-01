Ötven éve, 1971. január 10-én halt meg Coco Chanel, a modern nő egyik megteremtője, akinek neve egyet jelent a divattal, és akinek divatháza immár egy évszázada működik Párizsban.

Gabrielle Bonheur Chasnel néven született, azonban az anyakönyvezéskor kimaradt vezetéknevéből az s betű, így született meg a későbbi márkanév. Korán elárvult, és két nagynénje nevelte fel, ők tanították meg varrni, de ők adták neki a Coco becenevet is.

Egy mondása szerint a nő soha nem lehet elég sovány és elég gazdag, ő mindkét maga támasztotta „követelménynek” eleget tett.

Nevéhez fűződik a „kis fekete ruha” bevezetése, az ingruha és az estélyi stóla divatba hozása, sőt a rövid női frizura is.

Ő tette szalonképessé a korábban férfiviseletnek számító kardigánt és pulóvert a női divatban, és

általa nyert polgárjogot a nadrágviselet a nők körében.

Megszelídítette továbbá az izgalmas, markáns tweedeket, és kedvelte a jersey anyagot is, amelyet korábban szinte kizárólag fehérnemű-alapanyagként használtak.

Ráadásul ő tette a divatékszert, a bizsut a női ruházat meghatározó kiegészítőjévé.

Chanel a parfümiparral is kacérkodott, és nem is akármilyen sikereket ért el, a híres Chanel No. 5 parfüm a mai napig kapható. A kölni azért kapta az ötös számot, mert ez volt Coco szerencseszáma, piacra is 1921. május 5-én, az év ötödik hónapjának ötödik napján dobták a Chanel ruhákhoz hasonló egyszerű csomagolásban.

Férjhez soha nem ment, a westminsteri herceg házassági ajánlatát öntudatosan e szavakkal utasította vissza:

„hercegné sok van, de Coco Chanel csak egy.”

Chanel a divat nagyjai közül egyetlenként került fel a Time magazinnak a múlt század száz legnagyobb hatású személyiségét összegző listájára. Igazi divatdiktátor volt: főként női munkatársak sokasága vette körül, akik azonnal teljesítették parancsait. A „Kisasszonynak” számos hóbortja volt, így többek között bár a lakása csak néhány utcányira volt, 35 éven át bérelte a párizsi Ritz Szálló egyik lakosztályát. Itt is halt meg 1971. január 10-én.