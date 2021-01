Most, hogy Spanyolországban sem lehet látogatni a labdarúgó-mérkőzéseket, a Messi család is kénytelen a tévékészülék előtt élvezni a papa szédületes mutatványait. Van is mit nézni, mert a családfő a legutóbbi két bajnokin összesen négy gólt lőtt, és ezzel már 11 gólos, át is vette a vezetést a La Liga góllövőlistáján.

Szombat este is duplázott az argentin sztár Granadában, a család nagy örömére. A leglátványosabban talán a középső gyerek, az ötéves Mateo tombolt a papa szabadrúgásgólja láttán.