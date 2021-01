Interjút adott a Nemzeti Sportnak a világhírű magyar topmodell, Palvin Barbara, amelyben többek között arról is beszélt, hogy mindig is fiús lánynak tartotta magát, szokott edzőterembe járni, régen nem szerette a zöldségeket, de napjainkban már igen, és azt is megosztotta az olvasókkal, hogy a közelmúltban bemutatta szerelmének a magyar konyha sajátosságait is.

Dylan imádja a magyar konyhát. Zsíroskenyér, csirkepaprikás... Bármi jöhet! Sok magyaros ételt szoktam főzni neki Amerikában is. Igen, éppen nemrégen vittem el élete első disznóvágására, és mondhatom, remekül érezte magát!