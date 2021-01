A tavalyi év a koronavírus miatt tovább erősítette az otthoni sütést-főzést, illetve a négy fal közötti evést-ivást, és a házhozrendelést. Emiatt is alakulhatott úgy, hogy egyes ételek és italok a vártnál jóval keresetebbek voltak, míg más gasztronómiai termékek szinte senkinek nem kellettek. A sörfogyasztásban is megfigyelhetőek voltak különféle trendek, a magyarkonyhaonline.hu összeállította a 6+1-es listáját arról, hogy szakértői szerint milyen söröket is fognak a leginkább fogyasztani az emberek 2021-ben.

Fotó: Unsplash/Radovan

Első helyre az IPA-t sorolták, ami amilyen gyorsan megjelent Magyarországon olyan sebességgel vált is népszerűvé, és ez várhatóan csak fokozódik majd. Hasonlóan vélekednek a friss komlós sörökről, melyek szintén óriási rajongótábornak örvendnek és az úgynevezett craft beer boom még bőven érezteti hatását majd az idei évben is.

A sörkedvelőknél megfigyelhető, hogy sokan keresik a frissítő, gyümölcsös, illetve különféle fűszeres italokat és nem csak női fogyasztók, így a várakozások szerint ezekből sem fog kevesebb fogyni az új évben. Azon igazán nem csodálkozik senki, hogy a láger típusú sörök, melyek a legnépszerűbbek a világon, most sem fognak háttérbe szorulni, de az alacsony alkoholtartalmú, illetve alkohol nélküli sörök is előretörtek, és ez a trend folytatódik is a várakozások szerint. A nagyipari sörfözdék közül egyre többnek van ilyen terméke, mert egyszerűen igény van rá.

A gasztronómiai portál úgy véli, hogy a CBD, azaz a kannabidolajjal kezelt élelmiszerek, melyek között már sör is van nagyon divatosak lesznek, valamint szerintük ezt az utat járja majd be a Hard Seltzer is, ami a Fényhez, azaz a szódásszifonba töltött, szénsavas vodkához hasonlítható, csak jóval alacsonyabb az alkoholtartalma.