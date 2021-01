Az Argentínától délre található Martillo-szigetekre az utóbbi években szokatlan "hódítók" érkeztek.

A szigeten ugyanis egyszer csak királypingvinek jelentek meg.

Érkezésükről a szigeten kihelyezett kamerák révén értesültek a kutatók.

A szigetet Magellán-pingvinek és szamárpingvinek már korábban is lakták, a királypingvinek azonban csak most jelentek meg ott. Utóbbiak jóval nagyobbak és jól felismerhetőek narancssárga csőrükről, illetve a mellkas-környéki tollazatuk jellegzetességeiről.

Azt még mindig nem tudni, hogy a királypingvinek miként kerültek a szigetre, honnan jöttek, vagy egyáltalán hányan is vannak.

Andrea Raya Rey kutató szerint a pingvinek valószínűleg "véletlenül" érkezhettek a szigetre, miközben élelem után kutattak az óceánban. Szerinte vélhetően észrevették a szigeteken megtelepedett fajtársaikat, és ezt követően döntöttek úgy, hogy a vedlés idejére maguk is megtelepednek ott.

A szakértő szerint ez abból a szempontból nem annyira meglepő, hogy a királypingvinek gyakran messzire elmerészkednek, miközben élelmet gyűjtenek.

Azonban akárhonnan is jöttek, annyi bizonyos, hogy több száz kilométert kellett megtenniük a sziget eléréséhez – ugyanis a legközelebbi királypingvin-kolóniák is ilyen távolságban találhatóak –, ami még náluk is soknak számít.

A tudósok azóta is tanulmányozzák a szigeten található királypingvineket, de mivel csak a kamerafelvételek alapján, ezért nagyon sok kérdésre még nem sikerült választ találniuk.

A pingvinek tanulmányozását – általánosságban véve – egyébként azért is tartják fontosnak a kutatók, mert általuk könnyen láthatóvá válik, hogy a klímaváltozás milyen hatásokat gyakorol a tengeri és tengerparti élővilágra.

A pingvinek tanulmányozásável korai figyelmeztetést lehet kapni arról, hogy mi történik épp az óceánban

– fejtette ki Andrea Raya Rey.