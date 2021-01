Úgy tűnik, lesz egy kis aprópénzük a Szex és New York főhősnőinek Cosmopolitant szürcsölgetni, ugyanis a Variety szerint fejenként több mint egymillió dollárt fognak kapni egy epizódért.

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, és Kristin Davis egyébként nem csak sima színészgázsit kapnak, hanem mindhárman részt vesznek a gyártásban vezető producerként is.

Úgy tűnik tehát, hogy tényleg nincs annyi pénz, amiért Kim Cattrall egy stáblistán szerepelne Sarah Jessica Parkerrel, viszont annyi van, amiért nélküle is érdemes sorozatot indítani ötvenes éveiket taposó barátnőkről New Yorkban. Így tehát három szinglivel folytatódik az HBO Max jóvoltából az emblematikussá vált Szex és New York sorozat.