Vasvári Vivien komoly változásokat tervez idén. A Feleségek Luxuskivitelben szereplője túl van egy váláson, és novemberben új párjával is szakított. Eddig meglehetősen sok dolgot árult el a magánéletéről, ebben az évben azonban változtatni szeretne.

Fontos döntéseket hoztam. Most a gyermekeimre és a karrieremre fordítom a legtöbb időt. Régen sokat szerepelt a magánéletem a médiában, de ez idén máshogy lesz. Innentől kezdve megválogatom, mibe engedek bepillantást

– mondta a Blikknek.

Vasvári Vivien hozzátette, hogy szerinte csak a lusta nők elégednek meg a sok pénzzel, egy sikeres nő számára a jómódú férfi csupán bónusz. Tervei között szerepel, hogy továbbra is szerepeljen a tévében, szeretne a műsorvezetésbe is belekóstolni, véleménye szerint azonban ehhez még sokat kell tanulnia. Elsődleges célja, hogy a gyermekei számára mindent megteremtsen, amire csak szükségük van. Akik pedig szerették Hiba című könyvét, most örülhetnek, ugyanis készül a folytatás.