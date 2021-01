A londoni Towerben mindig hét hollót tartanak, méghozzá nem véletlenül.

A 17. században II. Angol király ugyanis egy olyan jóslatot kapott, hogy ha hatnál kevesebb holló tartózkodik az épületben, akkor az – és vele együtt a királysága – ÖSSZEOMLIK.

A király emiatt elrendelte, hogy mindig legalább ennyi hollót kell az épületben tartani azért, hogy elrendeljék a katasztrófát.

Ez a rendelkezés mindmáig érvényben maradt, olyannyira, hogy a biztonság kedvéért mindig hét hollót „állomásoztatnak" az épületben, és ezen felül mindig van még egy tartalékholló készenlétben, aki beugorhat, ha baj van.

Az épületben lévő hollók közül most az egyik, a „hollókirálynőként" emlegetett Merlina eltűnt.

A Tower szóvivője szerint a holló legutóbb két héttel ezelőtt repült el az épületből és azóta nem tért vissza.

Sajnos ebből arra lehet következtetni, hogy vélhetően elpusztult

– mondta.

Felidézték azt is, hogy Merlina különleges kapcsolatot ápolt a Tower hollómesterével – néhány trükköt is be tudott mutatni –, valamint minden hajnalban visszatért a fészkébe.

Az eltűnése olyan mértékben „nem az ő karakterére vall", hogy a britek szerint szinte biztos, hogy az állat elpusztult.