A jellegzetes alakú, csupaszárny Northrop B-2 Spirit (Szellem), a világ első lopakodó technológiával felszerelt bombázója volt, és nyilvános adatok szerint jelenleg is az. Az 1989-ben kifejlesztett repülőgép annyira titkos volt évtizedekig, hogy az első részletes, a gépet repülés közben mutató videó is csak 2015-ben jelent meg. Ebben az is szerepet játszhatott, hogy a nyilvánosságra került adatokban szereplő négy beszerelt sugárhajtómű megadott teljesítménye épp hogy elég volt a gép levegőbe emeléséhez, így sokan egy forradalmi és titkos meghajtó rendszert valószínűsítettek, amelyről azóta sem tudni többet.

Fotó: Jerod Harris / Getty Images Hungary B-2 jellegzetes alakja

Az utóbbi időben enyhült a géppel kapcsolatos titoktartás, így 2019-ben először egy civil is beülhetett a gép pilótafülkéjébe. A fentiekkel kapcsolatban sokan már a 2020-as évek közepére ígért utódtípus közelgő bemutatásáról spekulálnak.