A svéd király és királyné is megkapta az első koronavírus elleni oltását pénteken. A család közleményében arról számol be, hogy nemsokára több vakcina is érkezik az országba, valamint remélik, mindenki a vakcina mellett teszi le a voksát, hogy az ország mihamarabb visszatérjen a normális hétköznapokhoz.