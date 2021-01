Fotó: Mega / Getty Images Hungary

Azt már eddig is tudtuk, hogy Joe Biden beiktatása hatalmas buli lesz, a ceremóniáért felelős elnöki beiktatási tanács pénteken jelentette be, hogy a program házigazdája Tom Hanks lesz, és többek között Justin Timberlake, Jon Bon Jovi és Demi Lovato is szerepelni fog rendezvényen. Ami viszont újdonság, mondhatni a nap híre, hogy a TikTok-sztár „Doggface”-t is ott lesz a beiktatási ceremónián.

Róla Joe Biden is elég jó véleménnyel van, mondván, a jókedvvel és jóérzéssel készült videója felvidította az embereket a társadalmi nyugtalanság és a járványos szorongás idején.

Nathan (Doggface) Apodaca már bele is egyezett a fellépésbe.

Doggface azon kevesek közé tartozik, akiknek csodálatos volt a 2020-as év, miután berobbant a TikTokon az a videója, amin a Fleetwood Mac dalra gördeszkázik és közben áfonyalevet kortyolgat.