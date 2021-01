Köztudott, hogy az előző Amerikai elnököt Donald Trumpot törölték és letiltották az összes közösségi oldalról a Capitoliumnál történtek miatt. Ebből kiindulva, Trump Jr. Instagram oldalán készített videójában, korunk Tony Starkjához fordult segítségért, és arra kérte a világ leggazdagabb emberét, hogy ha már embereket akar küldeni a Marsra, akkor dobjon már össze egy közösségi oldalt is, de egy olyat, ami nem elfogult. Szerinte sokat tudna tenni a gyűlölet és az erőszak ellen ezzel a tevékenységgel.

Eddig még nem érkezett válasz Elon Musktól a kérésre.

Azon túl, hogy ezt most Trump fia kéri, talán érdemes elgondolkodni a felvetésen. Bár az is igaz, hogy volt ilyen próbálkozásra példa az elmúlt időben. Ilyen többek között a 2016-ban nagyot ugró Vero nevezetű applikáció, ami inkább hasonlít az Instagramra, de ide lehet sorolni az annó Facebook gyilkosnak nevezett Diaspora is, ami még 2012-ben majdnem önmagát gyilkolta meg, de végül inkább egy szabad hozzáférésű közösségi oldal lett, ahol bárki létrehozhatja a saját közösségét. És ilyen akart lenni az Ello is.

Itt tekinthető meg a videóüzenet: