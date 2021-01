Fotó: Shutterstock

Még előző héten tette közzé az idei filmjeinek előzetesét és kulisszák mögött forgatott, több mint 2 perces videóját a Netflix. A videóban rengeteg hollywoodi színészt láthatunk, feltűnik például Ryan Reynolds, Gal Gadot, Dwayne „The Rock” Johnson, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Chris Hemsworth, Jason Momoa, Amy Adams, Zendaya és még sorolhatnánk a nagyobb neveket.

És most, pár nappal később az HBO MAX is közzétette saját, 30 másodperces, 2021-es filmekkel teli trailerét, ami talán eseménydúsabbá és figyelemfelkeltőbbé sikeredett, hiszen a mozis trailerekre jellemző vágás figyelhető meg benne. Láthatjuk a trailerben, ahogy King Kong és Godzilla egymásnak esik, vagy ahogy LeBron James néz fel baljós tekintettel a Space Jam 2-ben. Megtalálhatók még az előzetesben az idei filmjeik jelenetei mellett az adott filmek logói is, mint például a Suicide Squad, a Matrix, a Conjuring, a Dűne, a Tom & Jerry, a Mortal Kombat és még sorolhatnánk.

Ergo leszögezhetjük, hogy idén filmekből nem lesz hiány.

Itt található a Netflix trailere:

Itt található az HBO Max trailere: