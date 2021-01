Josef Fares volt filmrendező (Zsernyákok) és a Brothers: A Tale of Two Sons és az A Way Out című játékok vezetőfejlesztője nemcsak filmjeiről és játékairól ismert, de mulatságos kifakadásairól is. Három évvel ezelőtt, a rendkívül rangos The Game Awards rendezvényen azzal keltett jó nagy feltűnést, hogy a pódiumra lépve, mikrofonnal a kezében, a középső ujjával bemutatva keményen beszólva szidta az Oscar-gálát („b****a meg az Oscar!”). Fares később azt vallotta egy interjúban, hogy csak viccelt (elvégre korábban ő maga is filmrendező volt), és a rendezvény iránti lelkesedése miatt ragadtatta el ennyire magát.

Most viszont az It Takes Two című, készülő játékával kapcsolatban adott interjút az amerikai IGN gameroldalnak, és a kicsit Samuel L. Jackson stílusára emlékeztető módon, mulatságosan kommunikáló, „ami a szívemen, az a számon” játékdesigner ismét hozta a formáját, nem is kicsit. Amikor az IGN újságírója arról faggatta, hogy mennyire fogja az újgenerációs konzolokat támogatni, akkor elismerte, ennek akkora figyelmet nem szentelt, mert ő inkább a játék fejlesztésére koncentrált. És Fares, amikor erről beszélt, akkor lovalta bele magát abba (a szokásos viccesen kifakadós, temperamentumos stílusában), hogy mekkora hülyeségnek tartja mostanában az Xbox konzoljainak elnevezését.

Nyilván jobban nézne ki a játékunk PlayStation 5-ön és Xbox Series X-en, de igazából nem volt rá elég időnk, hogy a PlayStation 5 vagy az Xbox bla-bla-bla különlegességeit kihasználjuk. Vagy most mi a bánatnak hívják ezt az Xbox Series vagy milyen konzolt. Amúgy ez a név kib***ttul összezavar! Mi a f*** van a Microsofttal? Apám, ezek kezdik elveszíteni a fonalat! Mi a f*** folyik itt??? Series S, X, Mex, Next... Most vágod, ki tudja megjegyezni ezeket??? Ne csináljuk már! Agyrém! Hívják Microsoft Boxnak, aztán köszöntem! Vagy mittudomén! Kib***ott kupi az egész. Most komolyan, vágod: még ők maguk ott, az irodáikban is totál meg vannak zavarodva. Mi ez az X, S... Nem bírom ezt felfogni, mi a f****m ez.

– fakadt ki a Microsoft-konzolok elnevezésein Josef Fares.

Hozzá kell tennünk, hogy Fares stand-up comedybe illő, káromkodós kifakadásai valahol a Microsoftnak és a saját játékának, az It Takes Twonak is jót tesznek, hiszen egyfajta reklámot jelentenek nekik.

Az It Takes Two amúgy március 26-án jön PlayStation 5-re, Xbox Seriesre (vagy Fares szavaival élve Microsoft Boxra („aztán köszöntem”…?), PC-re, PlayStation 4-re és Xbox One-ra.

Az alábbi videóban pedig Fares eredeti, mulatságos 2017-es kifakadását láthatjuk, amely azóta bejárta az internetet és az A Way Out című játéknak is hatalmas PR-sikert okozott.