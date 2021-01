25 évvel ezelőtt mutatták be az azóta kultuszfilmmé avanzsáló Alkonyattól pirkadatig című művet, amelyről első ránézésre meg lehet állapítani, hogy Robert Rodriguez és Quentin Tarantino munkájának gyümölcse. Rodriguez rendezte, Tarantino pedig 1500 dollárért megírta hozzá a forgatókönyvet.

Fotó: Sunset Boulevard / Getty Images Hungary

Egyúttal ez volt George Clooney első hollywoodi filmje is, és ezzel vált sorozatszínészből filmsztárrá. Bár korábban is szerepelt filmekben, azokra talán már ő sem emlékszik, ráadásul nem is az álomgyárban készültek. Persze, Clooney addigra már ismert volt a Vészhelyzet Ross doktoraként, sőt annak köszönhette az Alkonyattól pirkadatig főszerepét is: Tarantino ugyanis ott figyelt fel rá, miután az egyik, 1995-ös részt ő rendezte.

A szereposztás egyébként is parádés – ami Tarantino esetében megszokott –, a western- és vámpírfilmben Clooney és Tarantino mellett többek között Harvey Keitel, Juliette Lewis, Danny Trejo, Cheech Marin is játszik, és természetesen Salma Hayek, aki Tito & Tarantula After dark című zseniális számára lejt felejthetetlen táncot.