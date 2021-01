A dél-koreai űrkukások után, melyről korábban beszámolt az Index egy spanyol prostituáltakról szóló sorozattal folytatja tovább a Netflix azt a műfaji sokszínűséget, amely igazán jellemzi a médiaszolgáltatót. Kicsit úgy is fogalmazhatnánk, hogy a széria egy akciófilmbe öltött modern Pretty Women lesz, melyben három éjszakai pillangó korántsem unalmas kalandjait követhetjük végig. Az már sokat elárul, hogy a hihetetlen népszerű Money heist (A nagy pénzrablás) sorozat alkotói készítették a világ legősíbb szakmájában tevékenykedő hölgytrióról szóló alkotást is, ami március 19-én mutatkozik be a hazai Netflixen.

Fotó: Netflix / Youtube Egy jelenet a Túl a vörös kanapén spanyol sorozatból.

A sorozatnak már elérhető a magyar feliratos előzetese is, ami előrevetíti, hogy ez nem egy Micsoda nő féle tündérmese, itt nem fog Richard Gere a tűzlétrán felmászni. Helyette viszont nem lesz hiány autós üldözésekből, lövöldözésekből, na és persze a szolgáltató hölgyektől nem kevés erotikára is számítani lehet, amit a humor csak még jobbá, népszerűbbé varázsol. A széria nyolc, közel fél órás részeivel egy rendhagyó országimázs mozi is, hiszen Spanyolország számos lenyűgöző és ikonikus helyszínén forgatták az epizódjait.