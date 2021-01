Már közel négy éve, hogy véget ért a Pretty Little Liars, (a spin-offot nem számolva) a sorozat szereplőinek életét azonban még most is sok rajongó követi nagy érdeklődéssel. Az Emilyt alakító Shay Mitchell például különösen nagy figyelmet kapott az utóbbi egy évben, ugyanis nemrég megszületett a kislánya, és a terhességét is végigdokumentálta a Youtube-csatornáján.

Anyai feladatai mellett Mitchell nagyon élvezi az instagramos szereplést is, ahol közel harmincmillióan követik. A színésznő gyakran posztolt ironizáló tartalmakat, így tett a napokban is. Legújabb videójában a 33 éves énjét hasonlította össze a 21 éves önmagával, aki koktélruhában, a kezében piával vonja kérdőre az éppen teázgató, narancsbőr-eltávolítást végző Mitchellt, hogy mégis mi a bánat történt vele.