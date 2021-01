Az akciófilmek sztárjává vált Liam Neeson kezdetben még olyan filmekben tündökölt, mint a Schindler listája, az Igazából szerelem, Baljós Árnyak, Majd jött a Luc Besson által írt Elrabolva, amelyben a badass megtorló apa szerepébe bújt, és sorra jöttek az akciófilmek is. A színész már több interjújában elmondta, hogy már nem szeretne így 60 felett akciósztár maradni és hasonló filmekben szerepelni. Nem véletlenül, mivel egyszerűen nem bírja már a forgatás jelentette fizikai igénybevételt.

Emlékezzünk csak vissza a 2015-ös Elrabolva 3. hat másodperces, DE 15 VÁGÁSBÓL ÁLLÓ Kerítésszaggató jelenetére.

A színész még azt nyilatkozta 2015-ben, hogy már csak két évig vállal akciószerepeket, majd 2017-ben, azaz pont két évvel később elárulta, még mindig nagy pénzeket fizetnek neki azért, hogy megcsinálja ezeket a filmeket.

Én azért meg szoktam jegyezni, hogy srácok, kibaszottul 65 éves vagyok ám.

– fűzte hozzá az illendőség kedvéért.

Hasonló kérdéssel bombázták most is az új akciófilmje a The Marksman miatt, ott, ezt nyilatkozta:

Ó, igen. Azt hiszem, igen. 68 és fél éves vagyok. Van még néhány akciófilm, amit ebben az évben forgatunk, ha a COVID nem áll az utunkba, és van még pár előkészítés alatt, de szerintem most már tényleg ennyi volt

Ebben az évben még három filmben biztos, hogy láthatjuk őt akciózni, aztán majd meglássuk, hogy mit hoz a jövő.

Addig is itt a The Marksman trailere:

