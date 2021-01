Csütörtökön Joe Biden elnök beiktatására Bernie Sanders szenátor igazi téli öltözékben érkezett. Egy jó meleg télikabátot és hatalmas kesztyűket viselt, de még így is úgy tűnt, hogy fagyoskodik. A róla készült képből el is indultak a mémek, „Cold Bernie” néven: különböző helyekre photoshoppolták őt az emberek. Most viszont olyan külön weboldalt készítettek neki, amelynek köszönhetően gyakorlatilag bárhová eljuttathatjuk, székestül, télikabátostul, kesztyűstül. Akár a lakása elé, vagy a Fidzsi-szigetekre, hogy szegény ne fázzon már annyira.

Az oldal, amelyet az NYU mesterképző hallgatója, Nick Sawhney készített, meglehetősen egyszerű: egy címet (utca, és házszám kellenek) kell beírni egy szövegmezőbe, és hopp! Bernie Sanders már meg is jelent az adott helyszínen. Mi például most a Hősök teréhez közel teleportáltuk Mr. Sanderst.

A kérdéses honlapot itt találja meg.