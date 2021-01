Tűzvizsgáló kutyáról már az Index is beszámolt korábban, ám a lánglovagok ma a Facebook oldalukon mutatták be Sanyit, azaz Sándor közlegényt a kaposvári tűzoltók, és a kéményseprők közös házi kedvencét. Az állatnak óriási a tisztelete a laktanyában, a közösségi média bejegyzésből kiderül, hogy az ott dolgozóknak Sanyi, míg mindenki másnak csak szigorúan Sándor lehet a négylábű megszólítása.

Azt is elárulják a katasztrófavédők, hogy a cirmos cica tavaly nyár végén az utcán kóborolt, miközben élelem után kutatott és így vetődött a laktanya területére nagyon rossz állapotban, ám a hétköznapi hősök segítettek rajta. A macska gyorsan kedvencé vált és már a tiszteletbeli tűzoltómacska titulust is kiérdemelte. Az is megtudható a beszámolóból, hogy az egyik kéményseprő-mester, Bálint Tibor készített a cicának egy házikót is, ahová mindig szívesen bújik be az állat. Még azt is kiderül Sanyiról, hogy kedvenc időtöltése a falevelek kergetése, a fáramászás, de a nap legnagyobb részében jó macskához méltóan, próbál nem láb alatt lenni és inkább szunyókál.