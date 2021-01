Lakatos Márk nemrégiben az Indexnek elemezte ki a beiktatáson viselt szetteket, most pedig az RTL Klub Reggelijében beszélt bővebben az öltözékek szimbolikájáról. Az ilyen eseményeken viselt ruháknak nagyon erős üzenete van, ezt a stylist is hangsúlyozta. Lakatos Márk főleg a színeket emelte ki: nagyon sokan viseltek kéket, lilát és fehéret, nem csak a beiktatáson, de az azt megelőző napokban is.

Egyszerűen nem tudtak megszabadulni a lila árnyalatától. A lila, a kék és a piros, a demokraták és a republikánusok közötti keveredést, uniót, kompromisszumot jelentheti.

A lilának és a fehérnek pedig emellett más üzenete is lehet, hiszen Kamala Harris az első női alelnök a Fehér Házban. Ahogy Lakatos Márk is elmondja a szüfrazsettek is ezeket az árnyalatokat választották az üzenetük képviselésére.