Valamiért léteznek olyan abszurd és kimondhatatlanul rossz filmek, amelyek mégis sokakat érdekelnek, sőt valóságos rajongói táborral rendelkeznek. Edward D. Wood Jr. volt az első olyan rendező, akiről azt állították, hogy a legrosszabb volt a szakmájában, azonban a róla készült Tim Burton film után mégis egyre többen keresték a munkáit és különféle rajongói klubbok alakultak, ahol a mester filmjeit vetítették és azokon mazsoláztak. Spielberg 1975-ös cápája óta nem tudnak kimenni a divatból ezek a vízi ragadozók sem, persze egyik ilyen film sem tudta még megközelíteni sem a rendezőzseni művét.

Hasonlóan van ez a különféle náci tematikájú, kevésbé komolyan vehető alkotásokkal is és lassan húsz éve reneszánszukat élik az élőhallottas, azaz a zombis filmek is. Amolyan különleges filmes koktélként az említett három tematikát gyúrta egybe a német rendező-író March Feshe és megalkotta Sky Sharks című művet, mely akár szórakoztató is lehet, persze csak akkor, ha egy percét sem vesszük komolyan. A filmet már 2015-ben beharangozták és előzetes is készült belőle, amelyről az Index is beszámolt, ám az IMDB szerint végül idén márciusban debütálnak a cáparepülőkön gyilkoló náci zombik. A legújabb előzetes is sokat mondó, erre mondják azt, hogy ez már annyira rossz, hogy az jó.