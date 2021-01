Ami az időjárást illeti, nem sok jóra számíthatunk ma, azért a koránkelésnek is megvannak a maga előnyei. Például az, hogy az szél és hó ellenére a reggeli műszaknak része lehetett ebben a felhős, de annál színesebb napfelkeltében, még akkor is, ha a kép elkészülte után szinte rögtön el is sötétült az ég.