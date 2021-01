Legalább két amerikai cég, valamint orosz és finn kutatók is dolgoznak egy oltáson, amellyel a nyérceket oltanák be – írta meg a The New York Times.

Az amerikai Zoetis nevű cég már 2020 elején elkezdte fejleszteni a saját oltóanyagát az állatok számára. Akkor azonban még nem tudták, hogy elsősorban a nyércek számára lehet majd hasznos a vakcinájuk.

A nyércek ugyanis nagyon fogékonyak a vírusra, ráadásul Dániában már egy új mutáció is kifejlődött bennük, emiatt pedig aztán tömegével ölték le őket.

Az eddigi hírek szerint a nyérceknek kifejlesztett vakcina hasonlítani fog az amerikai Novovax által készített, jelenleg is fejlesztés alatt álló oltóanyaghoz.

A vakcina kifejlesztésével a nyércekhez köthető egészségügyi rizikót kívánják csökkenteni, valamint a nyércprém-kereskedelmet igyekeznek megóvni.