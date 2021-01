Hujber Ferenc immáron több éve Angliában él, de a magánéletéről eddig keveset lehetett tudni. A Bors most arról ír, hogy a színésznek, aki legutóbb az RTL Klub Konyhafőnök című műsorában tűnt fel, most a harmadik gyermeke is megszületett.

A lap megkeresésére Hujber Ferenc elmondta: kiszállt a médiából, jóideje csendes és nyugodt életet él a feleségével és immáron egyhónapos kisfiával.