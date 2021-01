Kalandos útja van ennek a pletykának, ami röviden arról szól, hogy

már készül egy Harry Potter- sorozat az HBO MAXra.

A THe Hollywood Reporter a forrásaira hivatkozva azt írta, hogy a streaming szolgáltató már összehívta az írókat, hogy képernyőre vigyék az ismert filmsorozatot. Ők is elég óvatosan fogalmaztak, azt írták, hogy még nagyon-nagyon, de tényleg, nagyon kezdeti szakaszban van a projekt. És hallottunk is már ilyesmit a Trónok harca spinoffjaival kapcsolatban. Míg az utóbbit már tényként lehet közölni, hisz lesz a Trónok harca világában játszódó sorozat, addig a Harry Potter-sorozat létezését, de még az előkészületeket is egy az egyben cáfolta az HBO, de még a Warner Brothers is.

Nincs semmilyen Harry Potter-sorozat előkészületben sem a studiónál, sem a streaming szolgáltatónál

- írták közleményükben.

Amit a The Hollywood Reporter állított, azt a studió megcáfolta, de megérkezett a Variety, aki nem hagyta ennyiben a történetet, ugyanis több forrásra hivatkozva írja a hivatalos közleménytől függetlenül, hogy a projekt még kezdeti stádiumban van.

MOST AKKOR MI VAN?

Jó lenne egy Harry Potter-sorozat? 104 Ha jó, akkor jöhet, ha nem, akkor ne erőltessük

98 Minden mennyiségben

30 Ott van a Legendás állatok..., az is elég

(Via: THR, Variety)