A Juno és a nagy sikerű Az Esernyő Akadémia sztárja három év után adta be a válópert. A 2018 januárja óta házas színész Manhattanben indította el a folyamatot.

Elliot Page 2017-ben kezdett el posztolni Emma Portner nevű barátnőjéről, a titkos esküvőjüket is az Instagramon jelentették be. Portner egyébként táncosnő és koreográfus, a New York-i Broadway Dance Center tanára, sőt Justin Bieber videoklipjében és turnéján is együtt dolgozott az énekessel. A házaspár két hónappal azok után válik, hogy Elliot Page transzférfiként coming outolt. Korábban Ellen Page néven volt ismert, leszbikusként aposztrofálta magát.