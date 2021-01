A fitneszguru több olyan dolgot is állított már az elmúlt időszakban, ami sokaknál kiverte a biztosítékot. Legutóbb épp egy szerinte is erős hasonlattal élt, amikor az elhízással kapcsolatban Auschwitz és a Gulag jutott eszébe. A teljesség igénye nélkül most összeszedtünk ehhez hasonló mondásokat Schobert Norbitól.

A gyerek lehülyézéséről és lekövérezéséről

Hányan mondják szülők a gyereknek, ha hoz történelemből egy karót, hogy fiam, te hülye vagy. A gyereket ezzel nem frusztráljuk, hanem tény, hogy hülye. Aztán elkezd tanulni, és ötös lesz, ha érdekli. Ha el van hízva, és szembesítjük azzal, hogy dagadt, akkor egy idő után fog ezen változtatni. Ha a valósággal nem szembesítjük a gyereket és ráhagyunk mindent, akkor mi lesz? Dagadt lesz, és történelemből egyes lesz.

– hangzott el még 2018 szeptemberében a Mokkában. (Velvet)

Arról, hogy milyen egy átlagember

Ne akarjon átlagos lenni! Az átlagember ott ül a gyorsétteremben, beveszi a cukorra és a magas vérnyomásra a gyógyszert, aztán rádönt egy 80 forintos üdítőt vagy kakaós csigát (...) Fotózza le magát al­sóneműben a tükör előtt elölről, hátulról, majd reggelente, amint kinyitja a szemét, nézze meg, hogy elszörnyedjen. Naponta többször is előkaphatja a fotókat, ajánlom az esti hűtőnyitogatáskor is

– nyilatkozta a Borsnak még 2019 szeptemberében. (Velvet)

A liberális nevelésről

Az, aki engedi a gyerekét egy kicsit liberális felfogásban élni, vagy ilyen iskolába küldi, egészen biztos, hogy a kábítószer- és a szexmaffia áldozatává fogja tenni a gyereket, és abból már nem fogja tudni visszahozni

– mondta 2019 novemberében egy Fókusz-interjúban. (Velvet)

A házasságokról

A nők többsége szüléskor cseszi el. Úgy gondolja, hogy értéket adott a férifnak, a családnak, és tényleg adott értéket, csak a férfi szexualitása ezt az értéket nem tudja értékelni. Amikor az 58 kilós nő helyett a 78 kilós vagy 88 kilós hölgy érkezik meg döngő léptekkel a hálószobába, bizony, az a férfiak számára kínszenvedés

– írta 2020 januárjában a saját Facebook-oldalára. (Velvet)

Saját magáról

Én nem szerettem azt látni, hogy nekem megmondják, mit csináljak, hogy hogyan jelenjek meg. Én az a fajta ember vagyok, aki megmondja, mi történik. Az én szakmámban, vállalkozásomban én vagyok az országos rendőrfőkapitány, sőt inkább a miniszterelnök vagyok.

– mondta 2020 júniusában. (Velvet)